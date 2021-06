Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 31.05.2021 kam es gegen 12:00 Uhr auf einem Parkplatzgelände an der Brunnenstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang nicht identifizierter Fahrzeugführer führ mit seinem Pkw nach einem Parkmanöver zügig rückwärts auf dem Parkplatz und fuhr dabei rückwärts in eine dort befindliche Mauer. Dabei wurde an der Mauer ein erheblicher Sachschaden verursacht, sowie auch der Pkw des Verursachers beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, welcher den Vorfall beobachtete, meldete das Geschehen der Polizei, wobei er auch Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen konnte. Die Polizei Leer hat das Unfallgeschehen dokumentiert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

