Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Samstag, 23.03.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Münzautomaten aufgebrochen ++

Leer - Münzautomaten aufgebrochen

Leer - Am Freitag, zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr, wurden auf einem Firmengelände in der Deichstraße drei Münzautomaten aufgebrochen. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

