POL-LER: Pressemeldung vom 23.02.2019

++ Trunkenheitsfahrten ++ Sachbeschädigung an einem Wartehäuschen ++

Trunkenheitsfahrten

Westoverledingen - Gegen 04:30 Uhr hat eine Streifenbesatzung im Klingster Weg einen Pkw Mitsubishi am Samstag kontrolliert und dabei festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer nach Alkohol roch. Eine Überprüfung vor Ort ergab einen Wert von 1,28 Promille bei dem Westoverledinger. Eine Blutentnahme wurde anschließend auf der Dienststelle durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hesel - Ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand eine 38-jährige aus Hesel, die mit einem Pkw BMW unterwegs gewesen ist. Diese wurde gegen 06:00 Uhr in der Rathausstr. kontrolliert. Eine anschließende Überprüfung auf der Dienststelle in Leer ergab einen Alkoholwert von 0,78 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Sachbeschädigung an einem Wartehäuschen - Zeugen gesucht!!!

Ostrhauderfehn - Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Personen die Glasscheibe an einem Wartehäuschen in der Birkenstr. zerstört und somit einen geschätzten Schaden von 2000 Euro verursacht. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Rhauderfehn oder Leer in Verbindung.

