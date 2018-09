POL-LER: Tödlicher Verkehrsunfall/Zeugen gesucht

PI Leer/Emden (ots) - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 73-jähriger Emder heute, gegen 15.30 Uhr, mit seinem Pkw die A28 in Richtung Leer. Zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Filsum kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb mit seinem BMW hinter einem Wildschutzzaun liegen. Der Fahrer erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 70-jährige Ehefrau, die sich mit im Fahrzeug befand, wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine hiesige Klinik geflogen. Die Autobahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Leer unter der Tel.-Nr. 0491/929250 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell