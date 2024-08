Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Opel Astra auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des "Alten Pferdemarktes" an der Wilhelmstraße abgestellter grauer Opel Astra an der hinteren rechten Tür zerkratzt. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 500 Euro geschätzt wird zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

