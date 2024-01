POL-EL: Twist - Einbruch in Baucontainer

Meppen (ots) - Am Samstag gegen 10.36 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der B402 in Meppen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es während der Fahrt zu einem Brand in einem Mercedes. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Die beiden Insassen konnten den Pkw rechtzeitig am Straßenrand abstellen und verlassen. Sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 ...

mehr