POL-EL: Georgsdorf - Diebstahl aus Lager

Lingen (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 17:30 Uhr bis Freitag, 7 Uhr kam es in der Dalumer Straße zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter betreten das Gelände einer Firma und entwenden dort gelagerte Baumaschinen und Teile für Baumaschinen im Wert von 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 87 0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

