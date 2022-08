POL-EL: Papenburg - Einbruch in Schuppen

Nordhorn (ots) - Am Sonntag kam es gegen 9.25 Uhr auf der B403 bei Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Zwei Fahrzeuge standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrer eines Kleintransporters war von Bad Bentheim in Richtung Nordhorn unterwegs. In der Auffahrt zur Osttangente in Richtung Denekamp verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den ...

mehr