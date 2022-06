POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Sögel (ots) - Heute Morgen zwischen 0.25 Uhr und 0.39 Uhr kam es in Sögel in der Straße Püttkesberge zu einem Brand. Die bislang unbekannten Täter setzten eine Hinweistafel zum Bauvorhaben "Bahnhof Sögel" in Brand. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

