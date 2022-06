POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Haren (ots) - Am Sonntag gegen 17.20 Uhr kam es in Haren am Dankernsee zum Einsatz mehrerer Rettungskräfte. Ein fünfjähriges Mädchen war verschwunden. Die besorgten Eltern alarmierten die Rettungskräfte, da die Gefahr bestand, dass das Mädchen in den See gefallen sein könnte. Innerhalb kürzester Zeit waren die Feuerwehren Haren, Meppen und Haselünne mit ...

mehr