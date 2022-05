POL-EL: Nordhorn - Seat beschädigt

Wietmarschen (ots) - Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Kortenberken in Wietmarschen alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 15.50 Uhr auf einem dortigen Grundstück abgelagerter Sperrmüll in Brand. Verletzt wurde niemand. Fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Es entstand kein Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr