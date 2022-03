Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl eines E-Scooters

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstagnachtmittag in der Zeit von 14.40 bis 17.10 Uhr entwendeten unbekannte Täter am Bahnhof ein E-Bike, welches bei den Fahrradständern verschlossen abgestellt wurde. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Segway-Ninebot. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

