Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand einer Lagerhalle

Lingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 0.35 Uhr in Lingen an der Ulanenstraße zu einem Brand in der etwa 1400 Quadratmeter großen Lagerhalle einer Firma. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand die Halle, in der Material zur Herstellung von Zement gelagert wurde, bereits in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren der Stadt Lingen waren mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Für die Löscharbeiten war die Ulanenstraße am Brandort bis circa 3.30 Uhr voll gesperrt. Durch den Brand entstand keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Halle wurde durch den Brand komplett zerstört. Die Höhe des Sachschadens wird ersten Erkenntnissen zu Folge auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

