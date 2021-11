Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Stühle und Tische gestohlen

Haren (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. und dem 12. November entwendeten bislang unbekannte Täter die anthrazitfarbenen Outdoor-Garnituren einer Gaststätte an der Emsstraße in Haren. Die Täter entwendeten sechs Tische und 20 Stühle, die im Tatzeitraum aufgestapelt in einer Ecke auf der Außenterrasse der Gaststätte standen. Aufgrund der Menge an Tischen und Stühlen dürfte der Abtransport vermutlich mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

