Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Gullydeckel hochgestellt

Sögel (ots)

In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter entlang der Clemens-August-Straße in Sögel insgesamt fünf Gullydeckel entfernt bzw. hochgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell