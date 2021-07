Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mercedes Sprinter beschädigt

Haren (ots)

Am Montag ist es an der Straße 'Nordring' zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde zwischen 7.30 und 14 Uhr ein dort abgestellter Daimler Sprinter am linken Außenspiegelangefahren und beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 300 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

