Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Stromkabel gestohlen

Salzbergen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag mehrere Starkstromkabel aus einem Neubaugebiet in Salzbergen gestohlen. Sowohl am Rotdornweg als auch am Schlehenweg beschädigten die Täter die Verteilerkästen und entwendeten mehrere Meter Kabel. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf etwa 4100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

