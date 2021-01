Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Einsätzen in die Straße Im Eichengrund in Meppen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache gerierten gegen 22.40 Uhr zwei Papiermülltonnen in Brand. Die Feuerwehr Groß Hesepe war mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Mülltonnen wurden bei dem Brand zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

