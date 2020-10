Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Versuchter Diebstahl

Salzbergen (ots)

Am frühen Donnerstagabend haben zwei bislang unbekannter Täter versucht, sechs Flaschen Whiskey aus dem Combi-Markt in der Straße Am Gillenbrink zu stehlen.

Während ein Täter gegen 17.45 Uhr im Eingangsbereich wartete, steckte der zweite Täter die Alkoholflaschen in seine Tasche. Beim Verlassen des Marktes wurde er von einer Zeugin auf den Diebstahl angesprochen, woraufhin er die Flaschen abstellte. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem silbernen Mazda in unbekannte Richtung. Der wartende Täter war ca. 40-45 Jahre alt, hatte dunkles Haar und war dunkel gekleidet. Er führte eine Gehhilfe mit sich. Der zweite Mann hatte eine schlanke Figur, dunkles Haar und trug ebenfalls dunkle Kleidung.

Hinweise nimmt die Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer (05976)948550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell