Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Versuchter Kioskeinbruch

Lünne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht, in den Kiosk an der Lingener Straße einzudringen. Gegen 0.45 Uhr gelang es ihnen dabei nicht, eine Seitentür zum Gebäude gewaltsam zu öffnen. Sie flüchteten ohne Beute. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell