Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Briefkasten beschädigt

Dörpen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag und Freitag einen Postkasten eines Gymnasiums an der Schulstraße in Dörpen beschädigt. Vermutlich wurde dieser mittels Silvesterböllern von der Wand gesprengt. Außerdem wurde eine Fensterscheibe zerbrochen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Dörpen, Tel. 04963/8911, in Verbindung zu setzen.

