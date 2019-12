Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Verletzte nach Unfall

Papenburg (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Rheiderlandstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. In Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 70 stießen ein VW Up und ein Hyundai Tucson frontal zusammen. Die Fahrerin des VW wollte nach links auf die B70 auffahren und hatte dabei den entgegenkommenden Hyundai übersehen. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die zweite Beteiligte kam mit leichten Blessuren davon. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

