Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Diebstahl auf Friedhof

Werlte (ots)

Auf dem Friedhof in der Straße Meyerhof in Werlte ist es zu einem Diebstahl gekommen. Von einem Grabstein wurde ein Kreuz aus Kupfer und Messing abgebrochen und entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich auf den zurückliegenden Samstag oder Sonntag eingrenzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Werlte unter der Rufnummer 05951-993920 in Verbindung zu setzen.

