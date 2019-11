Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl aus Briefkasten der Deutschen Post

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in Bad Bentheim in der Bentheimer Straße zu einem Diebstahl. Ein Briefkasten der Deutschen Post wurde gewaltsam geöffnet und hieraus Briefe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922-9800 in Verbindung zu setzen.

