Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mann in Fitnessstudio bestohlen

Lingen (ots)

Am Montagabend ist es in einem Fitnessstudio an der Jägerstraße zu einem Diebstahl innerhalb der Umkleidekabinen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat das Studio gegen kurz vor 18 Uhr betreten und bat eine Mitarbeiterin darum, auf die Toilette zu dürfen. Dies wurde ihm ermöglicht. Wenig später verließ er das Gebäude und fuhr zügig mit dem Fahrrad davon. Die einzig weitere im Studio befindliche Person stand zu dieser Zeit unter der Dusche. Er bemerkte wenig später, dass seine Sachsen durchwühlt wurden und ihm ein zweistelliger Bargeldbetrag fehlte. Der Tatverdächtige wird als etwa 1,70 Meter groß und ungefähr 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er trug Tattoos am Hals und an den Armen. Bekleidet war er mit einer hellen Cappy, einer grauen Übergangsjacke, einem großen grauen Rucksack und einer gräulichen Jeans. Der Mann trug einen leichten Oberlippenbart. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

