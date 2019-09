Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Fahrer eines schwarzen A4 gesucht

Lathen (ots)

Am Freitagmorgen ist es zwischen 6.45 und 7 Uhr an der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher rammte mit seinem schwarzen Audi A4 in Höhe der Fahrbahnverengung vor "Theos Gasthaus" einen Baum. Dabei entstanden erhebliche Sachschäden. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lathen unter der Rufnummer (05933)8847 entgegen.

