Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Polizei nimmt nach Verfolgungsfahrt zwei Männer fest

Schüttorf (ots)

Am Montag ist es auf der Autobahn 30 zu einer spektakulären Verfolgungsfahrt gekommen. Nachdem sie in Höhe der Anschlussstelle Schüttorf mit ihrem Fluchtfahrzeug verunfallten, konnten zwei der drei Tatverdächtigen festgenommen werden. Ein Mann ist noch auf der Flucht. Noch auf niederländischem Staatsgebiet hatte gegen kurz vor 16.30 Uhr ein automatisches Kennzeichenlesegerät einen Fahndungstreffer angezeigt. Die holländischen Polizisten nahmen gemeinsam mit einer Streife des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Der Fahrer des Saab versuchte den Polizeifahrzeugen zu entkommen. Die Flucht erstreckte sich vom Grenzübergang bis zur Anschlussstelle Schüttorf. Im dortigen Kurvenbereich verlor der Fahrer die Kontrolle. Das Auto schleuderte von der Straße und kam auf einer Grünfläche zum Stillstand. Die drei Insassen des Saab stiegen aus und ergriffen zu Fuß die Flucht. Einer der Männer wurde durch die Streife des GPT überwältigt und festgenommen. Die beiden anderen konnten zunächst entkommen. Im Rahmen einer groß angelegten Nachsuche mit einem Polizeihubschrauber sowie 16 Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, der Bundespolizei und aus den Niederlanden, konnte ein weiterer Mann festgenommen werden. Die beiden 25-jährigen Niederländer werden nun von der Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt und sollen im weiteren Verlauf an die Niederlande ausgeliefert werden. Die Fahndung nach dem dritten Täter ist noch nicht abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell