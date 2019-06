Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Wilsum (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gestern Nachmittag auf der Uelsener Straße (B403) gekommen. Eine Person wurde dabei lebensgefährlich, zwei Personen schwer verletzt.

Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau aus Wilsum mit ihrem Auto die Uelsener Straße in Richtung Emlichheim. Im Verlauf einer Kurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Auto eines entgegenkommenden Ehepaares aus den Niederlanden zusammen.

Der 67-jährige Mann aus Tubbergen (NL) wurde in seinem Auto eingeklemmt und durch Kräfte der Feuerwehr mit einer Rettungsschere aus dem Auto befreit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch seine Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Die Frau aus Wilsum wurde lebensgefährlich verletzt in eine Klinik nach Enschede geflogen.

An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 46000 Euro.

Während der umfangreichen Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Wilsum und Uelsen waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

