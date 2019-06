Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Autos beschädigt

Dalum (ots)

Am Freitag wurde im Laufe des Nachmittags an der Meppener Straße in Höhe der Straße Am Neerhauk ein VW Passat beschädigt. Unbekannter Täter zerstörte dabei einen Außenspiegel. Dabei wurde ebenfalls die Scheibe der Beifahrertür beschädigt.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung ist es zwischen Mittwoch und Freitag letzter Woche gekommen. Dabei wurde die Heckscheibe eines weißen Skoda eingeworfen. Der Wagen stand während dieser Zeit auf einem Parkplatz eines Elektronikmarktes in der Straße Am Postamt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dalum unter der Rufnummer (05937)8236 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell