Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Rauchentwicklung in Küche

Aschendorf (ots)

Gestern am frühen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in der Kolpingstraße alarmiert.

Eine eingeschaltete Herdplatte brachte Frischhaltefolie zum Schmoren, was zu einer Rauchentwicklung führte. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Die Feuerwehr aus Aschendorf war mit drei Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Auch an dem Gebäude entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell