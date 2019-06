Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Auseinandersetzung in der Innenstadt

Lingen (ots)

Heute Nacht ist es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Ersten Ermittlungen zur Folge gerieten dabei einige männliche Personen in Höhe der Schlachterstraße in Streit. Es kam zu einem Gerangel wobei durch einen 18-Jährigen auch mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben wurden. Zudem wurde einem 26-jährigen Mann mit der Pistole auf den Kopf geschlagen. Der 18-jährige Mann flüchtete anschließend in Richtung Burgstraße. Auch er wurde während der Auseinandersetzung verletzt. Er konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten schnell gestellt werden.

Beide Personen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da beide alkoholisiert waren, wurden Blutproben entnommen. Wie es zu diesem Streit gekommen ist und was sich genau ereignet hat, werden nun weitere Ermittlungen ergeben müssen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell