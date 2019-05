Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Sattelzug überfährt Polizeiabsperrung

Heede (ots)

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr an einer Unfallstelle auf der A 31 in Richtung Oberhausen eine Polizeiabsperrung überfahren. Mit der Absperrung war die Unfallstelle gesichert. Die Autobahn war halbseitig gesperrt. Der LKW überfuhr zwei Warnleuchten und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer (0591) 87 715 zu melden.

