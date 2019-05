Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Emlichheim (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf der Ossestraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte verletzten sich schwer, einer davon schwebt in Lebensgefahr. Gegen kurz vor 8 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann aus Uelsen mit seinem VW Transporter von der Oelstraße auf die Ossestraße ein. Dabei übersah er offenbar einen in Richtung Emlichheim fahrenden Ford Focus. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Ford, ein 32-jähriger Mann aus Haren, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr daraus befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer es VW wurde schwer verletzt. Beide wurden in niederländische Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

