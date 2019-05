Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Polizei Nordhorn sucht Zeugen mit PKW

Schüttorf (ots)

Nachdem am Montag in Quendorf ein offenes Strohlager auf einem Feld in der Straße "Am Waldrand" niederbrannte, sucht die Nordhorner Polizei nun nach Zeugen. Die Beamten gehen von einer Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines dunklen Kombi gesucht, der gegen 22:30 Uhr die Straße "Am Waldrand" in Richtung Lemkuhle befuhr. Möglicherweise kann er wichtigen Angaben machen.

Durch das Feuer wurden ca. 80 mit einer Plane abgedeckte Strohballen vernichtet und auch angrenzende Bäume beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

