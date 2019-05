Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fiat beschädigt

Nordhorn (ots)

Gestern Abend kam es gegen 20:05 Uhr auf dem Ootmarsumer Weg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem Fiat den Ootmarsumer Weg stadteinwärts, als ihr in Höhe der Hyazinthenstraße ein Auto entgegenkam. Der unbekannte Fahrer fuhr dabei soweit auf der Fahrbahnmitte, dass die 46-Jährige ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß sie gegen einen Bordstein, wodurch ihr PKW beschädigt wurde. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher hielt nach dem Unfall kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung Hyazinthenstraße davon. Möglicherweise dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf oder Polo gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

