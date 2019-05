Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Küchenbrand

Haren (ots)

Gestern Abend gegen 19.30 Uhr ist in einem Wohnhaus an der Rütenbrocker Hauptstraße ein Feuer in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Eine 29-jährige Hausbewohnerin vergaß eine Pfanne auf dem Herd, dadurch fingen die Speisen Feuer und setzten die Küche in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Rütenbrock konnte die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

