Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrskontrollen auf der A 30

Bad Bentheim (ots)

Bei Verkehrskontrollen auf der Autobahn 30 hat die Polizei gestern mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Insgesamt wurden 26 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei fanden die Beamten insgesamt rund 10 Gramm Marihuana. Darüber hinaus wurden Sicherheitsleistungen in vierstelliger Höhe erhoben. In zwei Fällen wurden nach der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln aus den Niederlanden Wohnungsdurchsuchungen angeordnet. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. An den Kontrollen waren Polizisten der Autobahnpolizei, der Polizeidirektion Osnabrück und der Diensthundeführergruppe beteiligt.

