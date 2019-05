Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: (Ergänzung) Sögel - Verletzte nach Verkehrsunfall außer Lebensgefahr

Sögel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 53 zwischen Lathen und Sögel wurden gestern Nachmittag drei Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Ein 92-jähriger Autofahrer, der in Richtung Sögel unterwegs war, überholte in einer langgezogenen Kurve einen vor ihm fahrenden PKW mit Anhänger. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto einer 71-jährigen Frau. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Der Beifahrer der 71-Jährigen erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie befinden sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

