Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zaun beschädigt

Haren (ots)

Am Donnerstag, den 18. April, wurde an der Dieselstraße der Zaun eines Betriebsgeländes auf einer Länge von rund 50 Metern beschädigt. Vermutlich fuhr ein LKW mit einem Kran als Anhänger dagegen. Der Unfallverursacher soll noch versucht haben, den Zaun notdürftig zu reparieren. Dann flüchtete er vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72 100 zu melden.

