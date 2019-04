Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Papenburg (ots)

Am Ostermontag kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Friederikenstraße. Der Fahrer eines Toyota Yaris beabsichtige von dem Parkplatz des Volksparks nach rechts auf die Friederikenstraße einzufahren. Hierbei stieß er mit einer unbekannten Radfahrerin zusammen, die den Radweg aus Aschendorf befuhr und sich anschließend in Richtung Papenburg entfernte. An dem Toyota entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell