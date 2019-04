Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Exhibitionist belästigt junge Frau

Papenburg (ots)

Ein Exhibitionist zeigte sich gestern Nachmittag gegen 14:00 Uhr einer 26-jährigen Frau. Die Frau ging mit ihrem Hund in der Straße Bülte, nahe des dortigen Hundevereins, spazieren, als sich ihr ein nackter Mann zeigte. Der ca. 35 Jahre alte Unbekannte manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Als die junge Frau ihr Handy zur Hand nahm, um die Polizei zu verständigen, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Bahnschienen. Seine zuvor im Wald abgelegte dunkle Kleidung zog er vorher an. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell