Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchte Einbrüche im Emsauenpark

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht, in insgesamt drei Häuser an der Emsauenallee einzudringen. Sie betraten jeweils die Privatgrundstücke und versuchten anschließend in die Einfamilienhäuser zu gelangen. In allen drei Fällen scheiterten sie. Die vermutlich selben Täter entwendeten im selben Zeitraum zwei Sonnenbrillen aus unabgeschlossenen Autos an den Straße Zur Mili und an der Von-Reusch-Straße. Die Gesamtschadenshöhe der fünf Taten ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

