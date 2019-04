Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Vier Schwerverletzte nach Unfall

Wilsum (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf der Emlichheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Eine 69-jährige Frau aus Itterbeck war gegen kurz vor 12 Uhr mit ihrem Suzuki Vitara in Richtung Emlichheim unterwegs. In Höhe des Grenzweges übersah sie, dass zwei Autos vor ihr abbremsten, weil eines nach links in den Grenzweg abbiegen wollte. Der Suzuki prallte mit hoher Geschwindigkeit auf den Hyundai eines Ehepaares aus Itterbeck. Der Hyundai wiederrum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den linksabbiegenden Golf Plus einer 50-jährigen Frau, ebenfalls aus Itterbeck, geschoben. Alle vier Unfallbeteiligten mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell