POL-EL: Nordhorn - Unbekannte beschädigen fahrenden Lkw

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist es auf dem Stadtring, in Höhe der van-Delden-Straße, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Gegen 1.40 Uhr haben unbekannte Täter einen in Richtung Denekamper Straße fahrenden Lkw beschädigt. Auf Höhe des Arbeitsamtes haben sie offenbar mit einem nicht näher einzugrenzenden Gegenstand auf das Fahrzeug geschossen. Der Aufbau des Lkw wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

