Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Unfallzeugen gesucht

Sögel (ots)

Am Freitag, 29. März, ist es im Kreisverkehr der Silgiltrastraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz vor 17 Uhr war der Fahrer eines blauen Mercedes aus Richtung Spahnharrenstätte kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Im dortigen Kreisel wollte der Fahrer einer Personengruppe an der Einmündung zur Schlossallee das Überqueren der Straße ermöglichen und bremste stark ab. Dies übersah ein hinter dem Mercedes fahrender 15-jähriger Jugendlicher auf seinem Mofa. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mercedesfahrer fuhr in Richtung Werlter Straße davon. Am Mofa des Jugendlichen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell