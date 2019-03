Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 16-jähriger Rollerfahrer wurde am Montagmorgen gegen 07:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der Rollerfahrer fuhr die Obergerichtsstraße in Richtung Burgstraße. In Höhe der dortigen Sparkassenfiliale überquerte ein unbekannter Radfahrer die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Rollerfahrer leicht verletzte. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Radfahrer entfernte sich nach der Kollision, ohne sich um den verletzten 16-Jährigen zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

