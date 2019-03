POL-EL: Bawinkel - Etwa 15.000 Menschen feiern Karneval in Bawinkel

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Nach einer ersten Auswertung hat die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim beim Straßenkarneval in Bawinkel deutlich weniger Straftaten zu bearbeiten, als im Vorjahr. Das gemeinsam mit den Veranstaltern und den Genehmigungsbehörden überarbeitete Sicherheitskonzept hat sich nach Einschätzung des Einsatzleiters, Polizeihauptkommissar Christian Albert, absolut bewährt. "Unsere Kolleginnen und Kollegen, das professionelle private Sicherheitsunternehmen und die Sperrung der B213 haben in erheblichem Maße dazu beigetragen, dass die Gäste ausgelassen und sicher Karneval feiern konnten", so der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes aus Lingen. Die Polizei hat insgesamt acht Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. Neben zwei Körperverletzungen und zwei Diebstählen, wurden drei Beleidigungen aktenkundig. Weil ein Partygast ein bengalisches Feuer abbrannte, muss sich dieser wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzt verantworten. Zwei aggressive und stark alkoholisierte junge Erwachsene mussten in Gewahrsam genommen werden. Der Sanitätsdienst hatte zwischen Aufzugsbeginn und dem Veranstaltungsende, gegen 2 Uhr, etwa 50 Personen behandeln müssen. Zehn von ihnen wurden wegen entsprechender Verletzungen oder übermäßiger Alkoholisierung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Noch im vergangenen Jahr hatte es eine deutlich schlechtere Bilanz des Festtages gegeben. Die Beamten hatten 14 Strafanzeigen aufnehmen müssen, darunter zwei Sexualdelikte.

