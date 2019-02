Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Hoher Sachschaden bei Küchenbrand

Neuenhaus (ots)

Am Freitagmittag ist es im Obergeschoss eines Wohnhauses an der Hardinger Straße zu einem Küchenbrand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 13.30 Uhr hatte sich vermutlich das Öl in einem Kochtopf entzündet. Die Flammen breiteten sich schnell auf den Dachbereich aus und richteten erhebliche Schäden an. Zur Brandzeit befand sich lediglich ein zwölfjähriges Kind im Haus, welches sich selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen konnte. Die Feuerwehr Neuenhaus war schnell vor Ort und konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Dennoch wird der Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell