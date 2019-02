Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Bienenstöcke in Brand gesetzt

Haren (ots)

Zwischen dem 2. Januar und dem 15. Februar haben bislang unbekannte Täter am Püntkers Patt zwei Bienenstöcke in Brand gesetzt. Dabei wurden zwei Bienenbeuten und rund 30.000 Bienen vernichtet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72 100 zu melden.

