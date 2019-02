Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Frau nach Unfall im Krankenhaus

Lathen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es in Lathen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Beteiligte erlitt dabei schwere Verletzungen. Gegen 7.20 Uhr wollte ein 22-jähriger Mann aus Haren mit seinem VW Polo, aus der Emsstraße kommend, nach links in Richtung Niederlangen abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Audi A1 einer 19-jährigen Frau aus Oberlangen. Es kam zum Zusammenstoß. Die junge Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

